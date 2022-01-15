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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Ионикос
ПАС Ламия - Ионикос: обзор матча 15 января 2022
ПАС Ламия
15.01.2022, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Ионикос
11'
Л. Романич
86'
L. Bangoura
90+1'
В. Манцис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС Ламия - Ионикос
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
В. Манцис
Пас отдал
А. Аосман
ГОЛ! 2:0!
L. Bangoura
86'
Замена
L. Bangoura
️️️️
Д. Бехарано
84'
Замена
Д. Адеджо
️️️️
Тайрон
74'
Замена
N. Tsoukalos
️️️️
B. Arabuli
74'
70'
Замена
В. Манцис
️️️️
А. Ромао
70'
Замена
E. Matsoukas
️️️️
Д. Кабрал
Желтая карточка
К. Нуньес
60'
50'
Желтая карточка
А. Ромао
Замена
Ф. Цандарис
️️️️
А. Караманос
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Романич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
24
Константинос Провидакис
ЦФ
45
Bachana Arabuli
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
20
Тайрон
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Ионикос
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
15
Аиас Аосман
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАС Ламия
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
10
Lass Bangoura
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
27
Georgios Manalis
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
3-1-5
31
Шаранов
5
Дзанетопулос
43
Големич
3
Сарамантас
16
Бехарано
9
Романич
11
Нуньес
11
Караманос
20
Тайрон
45
3-3-5
15
Валерианос
19
Чигринский
22
Мигас
15
Аосман
29
Ленис
15
Ромао
26
Кабрал
1
Хутесиотис
34
Тюрам
31
Санчес
87
Каньяс
20
Тайрон
4
Адеджо
4
Адеджо
20
Тайрон
16
Бехарано
10
10
16
Бехарано
45
45
45
45
11
Караманос
8
Цандарис
8
Цандарис
11
Караманос
15
Ромао
14
Манцис
14
Манцис
15
Ромао
26
Кабрал
20
20
26
Кабрал
Остались в запасе
ПАС Ламия
Ионикос
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
27
Анестис Влахомитрос
ЦФ
70
Georgios Manousakis
ЦФ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
Остались в запасе
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
21
Василиос Погосян
ЦП
4
Константинос Цириготис
ЦП
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча ПАС Ламия - Ионикос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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