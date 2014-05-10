Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Какау - статистика

Завершил карьеру
27 марта 1981 (45), Можи-дас-Крузис
#18 | Нападающий
180 см | 76 кг
Германия | Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штутгарт
21
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Бавария
1 : 0
10.05.2014
Штутгарт
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
1 : 2
03.05.2014
Вольфсбург
1' - 75'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
0 : 0
25.04.2014
Штутгарт
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
3 : 1
20.04.2014
Шальке-04
1' - 89'
54'
28'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия М
1 : 1
12.04.2014
Штутгарт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Штутгарт
2 : 3
29.03.2014
Боруссия Д
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Нюрнберг
2 : 0
26.03.2014
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
1 : 0
22.03.2014
Гамбург
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
1 : 1
15.03.2014
Штутгарт
1' - 87'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
2 : 2
08.03.2014
Айнтрахт
1' - 87'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
2 : 1
02.03.2014
Штутгарт
1' - 85'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Штутгарт
1 : 2
22.02.2014
Герта
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
4 : 1
15.02.2014
Штутгарт
58' - 90'
60'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
1 : 4
09.02.2014
Аугсбург
63' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
2 : 1
01.02.2014
Штутгарт
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
1 : 1
25.10.2013
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 3
20.10.2013
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Штутгарт
1 : 1
05.10.2013
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
0 : 4
29.09.2013
Штутгарт
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
1 : 1
22.09.2013
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 1
13.09.2013
Штутгарт
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
6 : 2
01.09.2013
Хоффенхайм
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
2 : 1
25.08.2013
Штутгарт
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт
0 : 1
17.08.2013
Байер
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Майнц
3 : 2
11.08.2013
Штутгарт
68' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+