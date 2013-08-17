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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Байер
Штутгарт - Байер: обзор матча 17 августа 2013
Штутгарт
17.08.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Байер
43'
Д. Швааб (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Байер
90'
+4
Желтая карточка
Б. Лено
86'
Желтая карточка
Д. Донати
Желтая карточка
В. Ибишевич
84'
Желтая карточка
И. Траоре
83'
83'
Замена
Ф. Вольшайд
️️️️
Ш. Кисслинг
Замена
Т. Вернер
️️️️
Г. Сакаи
76'
71'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Х. Сон
46'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Л. Бендер
Замена
Какау
️️️️
К. Рауш
46'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
А. Бока
46'
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Швааб
Желтая карточка
К. Молинаро
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Гонсало Кастро
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Какау
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
13
Йенс Хегелер
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
5
Швааб
2
Сакаи
22
Рюдигер
15
Бока
3
Молинаро
34
Рауш
4
Гентнер
16
Траоре
22
Харник
11
Ибишевич
3-2-2-1-1
1
Лено
7
Райнарц
21
Топрак
4
Спахич
8
Бендер
17
Бениш
33
Сэм
8
Кастро
7
Сон
11
Кисслинг
15
Бока
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
15
Бока
34
Рауш
18
Какау
18
Какау
34
Рауш
2
Сакаи
11
Вернер
11
Вернер
2
Сакаи
11
Кисслинг
2
Вольшайд
2
Вольшайд
11
Кисслинг
7
Сон
13
Хегелер
13
Хегелер
7
Сон
8
Бендер
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Бендер
Остались в запасе
Штутгарт
Байер
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
1
Торстен Киршбаум
ВР
44
Александру Максим
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
25
Андрес Палоп
ВР
23
Эмре Джан
ОП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
1
Торстен Киршбаум
ВР
44
Александру Максим
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
23
Эмре Джан
ОП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Штутгарт - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
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