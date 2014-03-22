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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Гамбург
Штутгарт - Гамбург: обзор матча 22 марта 2014
Штутгарт
22.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
69'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Гамбург
Замена
Т. Вернер
️️️️
И. Траоре
90'
Желтая карточка
С. Ульрайх
89'
Замена
Какау
️️️️
К. Рауш
88'
86'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Т. Арслан
80'
Замена
Р. Теше
️️️️
М. Бадель
ГОЛ! 1:0!
А. Максим
Пас отдал
И. Траоре
69'
Замена
А. Максим
️️️️
А. Бока
64'
58'
Замена
П. Ирачек
️️️️
Р. ван дер Ваарт
53'
Вторая желтая
Х. Чалханоглу
16'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
19
Жак Зуа
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
8
Рани Хедира
ОП
44
Александру Максим
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
18
Какау
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
3-2-3-1-1
26
Ульрайх
5
Швааб
22
Рюдигер
2
Сакаи
15
Бока
5
Нидермайер
34
Рауш
78
Ляйтнер
4
Гентнер
16
Траоре
11
Ибишевич
4-4-1-1
15
Адлер
16
Вестерманн
2
Дикмайер
28
Мансьенн
5
Джуру
16
Иличевич
47
Бадель
30
Арслан
10
Чалханоглу
8
ван дер Ваарт
19
Зуа
15
Бока
44
Максим
44
Максим
15
Бока
34
Рауш
18
Какау
18
Какау
34
Рауш
16
Траоре
11
Вернер
11
Вернер
16
Траоре
30
Арслан
8
Ринкон
8
Ринкон
30
Арслан
8
ван дер Ваарт
8
Ирачек
8
Ирачек
8
ван дер Ваарт
47
Бадель
8
Теше
8
Теше
47
Бадель
Остались в запасе
Штутгарт
Гамбург
8
Рани Хедира
ОП
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Томас Шнайдер
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
24
Уасим Боуи
ЦП
Главный тренер
Томас Шнайдер
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Штутгарт - Гамбург
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
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