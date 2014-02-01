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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 01 февраля 2014
Байер
01.02.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
26'
Ш. Кисслинг
84'
Э. Дердийок
12'
М. Ляйтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Штутгарт
Желтая карточка
Э. Дердийок
90'
+3
Замена
Ф. Вольшайд
️️️️
Ш. Кисслинг
90'
89'
Замена
Какау
️️️️
Р. Хедира
86'
Желтая карточка
М. Ляйтнер
ГОЛ! 2:1!
Э. Дердийок
Пас отдал
С. Сэм
84'
79'
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Вернер
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Х. Сон
75'
62'
Замена
А. Максим
️️️️
М. Харник
Желтая карточка
Э. Спахич
60'
Замена
С. Сэм
️️️️
Ш. Райнарц
46'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
С. Рольфес
26'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Ляйтнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Симон Рольфес
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Рани Хедира
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Какау
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лено
4
Спахич
21
Топрак
7
Райнарц
8
Бендер
23
Джан
6
Рольфес
8
Кастро
19
Хильберт
7
Сон
11
Кисслинг
3-1-2-4
26
Ульрайх
2
Сакаи
5
Швааб
22
Рюдигер
8
Хедира
78
Ляйтнер
34
Рауш
11
Вернер
22
Харник
11
Ибишевич
25
Абделлауе
11
Кисслинг
2
Вольшайд
2
Вольшайд
11
Кисслинг
7
Райнарц
33
Сэм
33
Сэм
7
Райнарц
7
Сон
9
Дердийок
9
Дердийок
7
Сон
11
Вернер
16
Траоре
16
Траоре
11
Вернер
22
Харник
44
Максим
44
Максим
22
Харник
8
Хедира
18
Какау
18
Какау
8
Хедира
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
36
Никлас Ломб
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Сами Хююпя
1
Торстен Киршбаум
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
Главный тренер
Томас Шнайдер
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Томас Шнайдер
Статистика матча Байер - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Бай-Арена
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