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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 29 марта 2014
Штутгарт
29.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
9'
К. Гентнер
19'
М. Харник
30'
М. Ройс
68'
М. Ройс (П)
82'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
90'
+6
Желтая карточка
К. Гросскройц
Замена
Какау
️️️️
М. Харник
86'
82'
ГОЛ! 2:3!
М. Ройс
Пас отдал
П. Обамеянг
76'
Замена
М. Йойич
️️️️
Й. Хофманн
Замена
Г. Сакаи
️️️️
И. Траоре
70'
68'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Ройс
Красная карточка
Г. Нидермайер
67'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
63'
61'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
О. Кирх
60'
Замена
Н. Шахин
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
60'
35'
Желтая карточка
О. Кирх
30'
ГОЛ! 2:1!
М. Ройс
Пас отдал
Й. Хофманн
ГОЛ! 2:0!
М. Харник
Пас отдал
И. Траоре
19'
ГОЛ! 1:0!
К. Гентнер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
44
Александру Максим
ЦП
18
Какау
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-2-2-2
26
Ульрайх
15
Бока
5
Нидермайер
5
Швааб
22
Рюдигер
4
Гентнер
11
Груэсо
10
Дидави
16
Траоре
22
Харник
11
Ибишевич
3-1-3-2-1
1
Вайденфеллер
37
Дурм
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
5
Кель
21
Кирх
22
Мхитарян
6
Гросскройц
7
Хофманн
18
Ройс
9
Левандовски
16
Траоре
2
Сакаи
2
Сакаи
16
Траоре
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
22
Харник
18
Какау
18
Какау
22
Харник
7
Хофманн
18
Йойич
18
Йойич
7
Хофманн
22
Мхитарян
8
Шахин
8
Шахин
22
Мхитарян
21
Кирх
7
Обамеянг
7
Обамеянг
21
Кирх
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
МХПАрена
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