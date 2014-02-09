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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Аугсбург
Штутгарт - Аугсбург: обзор матча 09 февраля 2014
Штутгарт
09.02.2014, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 4
Завершен
Аугсбург
62'
К. Рауш
35'
А. Милик
43'
А. Хан
56'
А. Хан
64'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Аугсбург
Замена
А. Бока
️️️️
К. Рауш
90'
+1
84'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Я. Кальсен-Бракер
Желтая карточка
Р. Ялчин
83'
77'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
А. Хан
Замена
Р. Ялчин
️️️️
Т. Вернер
75'
66'
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
А. Милик
64'
ГОЛ! 1:4!
Т. Вернер
Замена
Какау
️️️️
А. Максим
63'
ГОЛ! 1:3!
К. Рауш
Пас отдал
М. Ляйтнер
62'
56'
ГОЛ! 0:3!
А. Хан
Пас отдал
М. Озтрзолек
Красная карточка
В. Ибишевич
53'
Желтая карточка
Р. Хедира
49'
43'
ГОЛ! 0:2!
А. Хан
Пас отдал
Х. Алтынтоп
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Милик
Пас отдал
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Рани Хедира
ОП
44
Александру Максим
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
6
Робин Ялчин
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
18
Какау
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
3-1-3-3
26
Ульрайх
5
Швааб
2
Сакаи
22
Рюдигер
8
Хедира
34
Рауш
78
Ляйтнер
44
Максим
11
Вернер
25
Абделлауе
11
Ибишевич
4-3-2-1
13
Маннингер
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
22
Озтрзолек
17
Вернер
31
Кор
10
Байер
28
Хан
7
Алтынтоп
30
Милик
34
Рауш
15
Бока
15
Бока
34
Рауш
11
Вернер
6
Ялчин
6
Ялчин
11
Вернер
44
Максим
18
Какау
18
Какау
44
Максим
30
Милик
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
30
Милик
28
Хан
35
Эссвайн
35
Эссвайн
28
Хан
Остались в запасе
Штутгарт
Аугсбург
16
Ибрахима Траоре
ПВ
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
Главный тренер
Томас Шнайдер
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
30
Ян Моравек
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
Остались в запасе
13
Саша Мельдерс
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
30
Ян Моравек
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Томас Шнайдер
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Штутгарт - Аугсбург
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
МХПАрена
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