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    Johan Kappelhof - статистика

    #4 | Нападающий
    Имя Johan Kappelhof
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Солт-Лейк 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2022 1' -90' Остин (Остин) 3:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    11.09.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    05.09.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    01.09.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    28.08.2022 Был в запасе Даллас (Даллас) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    21.08.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    15.08.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    31.07.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    24.07.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:1 Даллас (Даллас)
    18.07.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    14.07.2022 1' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    37'
    10.07.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:2 Колорадо (Денвер)
    04.07.2022 1' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 3:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    26.06.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:0 Коламбус (Коламбус)
    19.06.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    05.06.2022 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 2:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    29.05.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Хьюстон (Хьюстон)
    22.05.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    15.05.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:1 Остин (Остин)
    20.03.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:1 Нэшвилл (Нэшвилл)
    13.03.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:3 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    06.03.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    28.02.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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