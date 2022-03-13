Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк
Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк: обзор матча 13 марта 2022
Нью-Инглэнд Революшн
13.03.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 4 тур
2 : 3
Завершен
Реал Солт-Лейк
45+3'
E. Boateng
62'
J. Altidore
78'
С. Кордова
88'
Ж. Глад
90+4'
Т. Шмитт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Т. Шмитт
Пас отдал
J. Loffelsend
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Глад
Желтая карточка
К. Хиль
88'
88'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Глад
Пас отдал
П. Руис
85'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
Э. Холт
78'
ГОЛ! 2:1!
С. Кордова
Пас отдал
Б. Вуд
Замена
М. Полстер
️️️️
А. Букса
77'
73'
Замена
J. Menéndez
️️️️
Д. Мерам
73'
Замена
E. Luiz
️️️️
С. Калдуэлл
66'
Желтая карточка
С. Калдуэлл
ГОЛ! 2:0!
J. Altidore
Пас отдал
А. Букса
62'
Замена
J. Altidore
️️️️
E. Boateng
60'
Замена
К. Хиль
️️️️
В. Каптум
60'
Замена
С. Ллетгет
️️️️
А. Ингви Траустасон
60'
ГОЛ! 1:0!
E. Boateng
45'
+3
35'
Желтая карточка
П. Руис
Желтая карточка
В. Каптум
16'
14'
Замена
С. Кордова
️️️️
М. Чанг
Желтая карточка
А. Ингви Траустасон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
34
Ryan Spaulding
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
3-1-5
36
20
88
Фаррелл
34
9
Траустасон
6
Каптум
24
26
13
8
Белл
2-3-5
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
17
Руис
12
Калдуэлл
22
Мерам
17
Вуд
16
Чанг
3
Шмитт
3
Броди
20
Холт
16
Букса
8
Полстер
8
Полстер
16
Букса
6
Каптум
10
Хиль
10
Хиль
6
Каптум
9
Траустасон
8
Ллетгет
8
Ллетгет
9
Траустасон
24
17
17
24
20
Холт
19
19
20
Холт
12
Калдуэлл
25
25
12
Калдуэлл
22
Мерам
37
37
22
Мерам
16
Чанг
16
Кордова
16
Кордова
16
Чанг
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Реал Солт-Лейк
18
Brad Knighton
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
17
Christopher Garcia
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
17
Christopher Garcia
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Реал Солт-Лейк
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+