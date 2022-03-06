Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Сиэтл
Реал Солт-Лейк - Сиэтл: обзор матча 06 марта 2022
Реал Солт-Лейк
06.03.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 3 тур
1 : 0
Завершен
Сиэтл
47'
Б. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Сиэтл
ГОЛ! 1:0!
Б. Вуд
47'
47'
Замена
К. Рольдан
️️️️
Ж. Пауло
47'
Замена
Й. Гомес Андраде
️️️️
A. Cissoko
46'
Замена
Н. Толо
️️️️
А. Рольдан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
2-3-5
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
22
Мерам
17
Руис
12
Калдуэлл
3
Шмитт
20
Холт
17
Вуд
16
Чанг
3
Броди
2-4-4
24
Фрай
3
Арреага
25
Раген
6
Пауло
11
Русняк
22
Роу
16
Рольдан
92
27
Бейкер-Уайтинг
7
Чу
12
16
Рольдан
5
Толо
5
Толо
16
Рольдан
92
28
Гомес Андраде
28
Гомес Андраде
92
6
Пауло
7
Рольдан
7
Рольдан
6
Пауло
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
13
Джордан Моррис
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Сиэтл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
Новости команд
Все
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+