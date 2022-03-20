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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Нэшвилл
Реал Солт-Лейк - Нэшвилл: обзор матча 20 марта 2022
Реал Солт-Лейк
20.03.2022, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 6 тур
2 : 1
Завершен
Нэшвилл
2'
Б. Вуд
54'
Т. Шмитт
25'
У. Циммерман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Нэшвилл
90'
+6
Красная карточка
Д. МакКарти
90'
+3
Желтая карточка
Д. МакКарти
Замена
Б. Идальго
️️️️
М. Чанг
84'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
Д. Мерам
78'
Замена
E. Luiz
️️️️
П. Руис
78'
74'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
А. Годой
74'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
А. Мьюил
Замена
С. Кордова
️️️️
Б. Вуд
63'
Замена
А. Эррера
️️️️
Ж. Глад
63'
57'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
T.
ГОЛ! 2:1!
Т. Шмитт
54'
53'
Желтая карточка
У. Циммерман
41'
Желтая карточка
Д. Ловиц
25'
ГОЛ! 1:1!
У. Циммерман
Пас отдал
Х. Мухтар
Желтая карточка
Т. Шмитт
24'
ГОЛ! 1:0!
Б. Вуд
Пас отдал
Д. Мерам
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
12
T.
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
13
Дакс МакКарти
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
2-3-5
18
МакМат
15
Глад
4
22
Мерам
17
Руис
12
Калдуэлл
16
Чанг
20
Холт
3
Броди
3
Шмитт
17
Вуд
4-5-1
1
4
2
Ловиц
15
Миллер
25
Циммерман
10
Мухтар
20
Годой
54
19
Мьюил
11
Леаль
12
15
Глад
22
Эррера
22
Эррера
15
Глад
22
Мерам
19
19
22
Мерам
16
Чанг
19
Идальго
19
Идальго
16
Чанг
17
Руис
25
25
17
Руис
17
Вуд
16
Кордова
16
Кордова
17
Вуд
20
Годой
13
МакКарти
13
МакКарти
20
Годой
12
9
Сапонг
9
Сапонг
12
19
Мьюил
9
9
19
Мьюил
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Нэшвилл
24
Tomas Gomez
ВР
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
35
Bryan Meredith
ВР
5
Jack Maher
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
17
Christopher Garcia
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
5
Jack Maher
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Нэшвилл
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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