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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Остин
Реал Солт-Лейк - Остин: обзор матча 15 мая 2022
Реал Солт-Лейк
15.05.2022, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 16 тур
2 : 1
Завершен
Остин
55'
М. Чанг
88'
Э. Броди
24'
А. Ринг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Остин
Желтая карточка
С. Калдуэлл
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Э. Броди
88'
84'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
М. Уррути
78'
Желтая карточка
Й. Валенсия
Замена
E. Luiz
️️️️
J. Loffelsend
78'
65'
Желтая карточка
М. Уррути
Замена
А. Хулио
️️️️
Б. Вуд
64'
Желтая карточка
С. Марсело
63'
60'
Замена
F. Martins
️️️️
А. Ринг
60'
Замена
О. Вольф
️️️️
Кристиан
ГОЛ! 1:1!
М. Чанг
Пас отдал
Д. Мерам
55'
54'
Замена
N. Lima
️️️️
H. Jimenez
53'
Замена
Й. Валенсия
️️️️
E. Finlay
45'
+2
Желтая карточка
H. Jimenez
38'
Желтая карточка
С. Дриусси
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Ринг
Пас отдал
Кристиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
68
Кристиан
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
3
Тате Шмитт
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Остин
12
Damian Las
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
20
Йохан Валенсия
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
17
Родни Редес
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
4-2-4
18
МакМат
22
Эррера
15
Глад
30
Силва Марсело
19
12
Калдуэлл
22
Мерам
3
Броди
17
Вуд
16
Кордова
16
Чанг
3-3-1-3
13
Тарбелл
18
Касканте
28
Габриэльсен
23
Колманич
4
Ринг
13
68
Кристиан
9
Дриусси
7
Перейра
16
37
Уррути
19
25
25
19
17
Вуд
11
Хулио
11
Хулио
17
Вуд
16
24
24
16
4
Ринг
8
8
4
Ринг
13
20
Валенсия
20
Валенсия
13
68
Кристиан
33
Вольф
33
Вольф
68
Кристиан
37
Уррути
17
Галлахер
17
Галлахер
37
Уррути
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Остин
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
3
Тате Шмитт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
12
Damian Las
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
17
Родни Редес
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
3
Тате Шмитт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
12
Kipp Keller
ЦЗ
17
Родни Редес
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Остин
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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