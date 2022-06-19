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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе: обзор матча 19 июня 2022
Реал Солт-Лейк
19.06.2022, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 22 тур
2 : 0
Завершен
Сан-Хосе
22'
С. Марсело
81'
Д. Саварино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
Желтая карточка
E. Luiz
84'
82'
Замена
У. Буда
️️️️
П. Мари
Замена
А. Хулио
️️️️
С. Кордова
82'
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Саварино
82'
ГОЛ! 2:0!
Д. Саварино
81'
79'
Желтая карточка
Натан
Замена
E. Luiz
️️️️
J. Loffelsend
76'
Замена
N. Besler
️️️️
С. Калдуэлл
76'
69'
Замена
S. Salinas
️️️️
Ж. Эбобиссе
69'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Жудсон
68'
Желтая карточка
К. Эспиноса
Желтая карточка
Т. Шмитт
31'
ГОЛ! 1:0!
С. Марсело
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
3
Тате Шмитт
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
5
Натан
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
3-3-4
18
МакМат
19
30
Силва Марсело
15
Глад
22
Мерам
12
Калдуэлл
11
Саварино
3
Шмитт
3
Броди
16
Кордова
17
Вуд
1-4-5
15
Лопес
14
7
Эспиноса
35
Монтейру
93
Жудсон
4
Бисон
17
Эбобиссе
28
12
5
Натан
12
Калдуэлл
13
13
12
Калдуэлл
19
25
25
19
11
Саварино
16
Чанг
16
Чанг
11
Саварино
16
Кордова
11
Хулио
11
Хулио
16
Кордова
93
Жудсон
21
Грегуш
21
Грегуш
93
Жудсон
17
Эбобиссе
6
6
17
Эбобиссе
3
Мари
7
Буда
7
Буда
3
Мари
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
28
Rubio Rubin
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
28
Rubio Rubin
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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