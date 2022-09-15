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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Реал Солт-Лейк
Остин - Реал Солт-Лейк: обзор матча 15 сентября 2022
Остин
15.09.2022, четверг, 04:15
США. МЛС, 43 тур
3 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
60'
М. Джитте
76'
М. Джитте
80'
М. Джитте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Реал Солт-Лейк
Замена
О. Вольф
️️️️
Д. Факундес
85'
83'
Замена
М. Чанг
️️️️
Б. Охеда
83'
Замена
J. Loffelsend
️️️️
Э. Броди
ГОЛ! 3:0!
М. Джитте
Пас отдал
Р. Габриэльсен
80'
ГОЛ! 2:0!
М. Джитте
76'
70'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
А. Хулио
Замена
J. Romaña
️️️️
Х. Касканте
67'
ГОЛ! 1:0!
М. Джитте
Пас отдал
Д. Факундес
60'
Замена
М. Джитте
️️️️
М. Уррути
57'
Замена
E. Finlay
️️️️
Э. Ригони
57'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Ж. Колманич
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
33
Оуэн Вольф
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
16
Серхио Кордова
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
4-1-2-3
1
23
Колманич
28
Габриэльсен
24
18
Касканте
4
Ринг
9
Дриусси
24
Ригони
37
Уррути
77
Факундес
7
Перейра
4-3-3
18
МакМат
22
Эррера
4
15
Глад
16
Овьедо
12
Калдуэлл
10
Луна
8
Охеда
28
11
Хулио
3
Броди
77
Факундес
33
Вольф
33
Вольф
77
Факундес
24
Ригони
13
13
24
Ригони
23
Колманич
17
Галлахер
17
Галлахер
23
Колманич
18
Касканте
14
14
18
Касканте
37
Уррути
2
Джитте
2
Джитте
37
Уррути
3
Броди
19
19
3
Броди
8
Охеда
16
Чанг
16
Чанг
8
Охеда
11
Хулио
19
Мусовски
19
Мусовски
11
Хулио
Остались в запасе
Остин
Реал Солт-Лейк
13
Эндрю Тарбелл
ВР
8
Felipe Martins
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
24
Tomas Gomez
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
8
Felipe Martins
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Остин - Реал Солт-Лейк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Q2
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