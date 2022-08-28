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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Реал Солт-Лейк
Даллас - Реал Солт-Лейк: обзор матча 28 августа 2022
Даллас
28.08.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 38 тур
1 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
7'
А. Веласко
69'
А. Хулио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Реал Солт-Лейк
Замена
Ф. Киньон
️️️️
С. Ллетгет
86'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
Э. Серрильо
86'
84'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
J. Loffelsend
84'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
Э. Броди
Замена
Нану
️️️️
Э. Твумаси
75'
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Хулио
62'
Замена
А. Хулио
️️️️
С. Кордова
Желтая карточка
А. Веласко
56'
Замена
Б. Сервания
️️️️
П. Помыкал
51'
45'
Желтая карточка
М. Чанг
36'
Желтая карточка
J. Loffelsend
ГОЛ! 1:0!
А. Веласко
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ПЗ
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
16
Серхио Кордова
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Нану
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
14
Benjamin Redzic
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
3-3-2-2
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
8
Ллетгет
6
Серрильо
19
Помыкал
20
Веласко
17
Арриола
99
Твумаси
27
Феррейра
4-4-2
18
МакМат
22
Эррера
30
Силва Марсело
19
15
Глад
16
Чанг
11
Саварино
22
Мерам
17
Руис
3
Броди
16
Кордова
99
Твумаси
14
Нану
14
Нану
99
Твумаси
19
Помыкал
23
Сервания
23
Сервания
19
Помыкал
8
Ллетгет
19
Киньон
19
Киньон
8
Ллетгет
6
Серрильо
77
Обриан
77
Обриан
6
Серрильо
3
Броди
16
Овьедо
16
Овьедо
3
Броди
19
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
19
16
Кордова
11
Хулио
11
Хулио
16
Кордова
Остались в запасе
Даллас
Реал Солт-Лейк
1
Джимми Маурер
ВР
14
Benjamin Redzic
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
14
Benjamin Redzic
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Даллас - Реал Солт-Лейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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