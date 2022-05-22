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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Реал Солт-Лейк
Монреаль - Реал Солт-Лейк: обзор матча 22 мая 2022
Монреаль
22.05.2022, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 18 тур
1 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
1'
Д. Михайлович
54'
Ж. Глад
66'
С. Кордова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Реал Солт-Лейк
90'
Желтая карточка
E. Luiz
87'
Замена
К. Каблан
️️️️
Д. Мерам
87'
Замена
N. Besler
️️️️
С. Кордова
81'
Замена
E. Luiz
️️️️
М. Чанг
Замена
К. Камара
️️️️
К. Миллер
77'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
В. Ваньяма
77'
Замена
З. Бассонг
️️️️
Ж. Ватерман
77'
75'
Желтая карточка
Ж. Глад
Желтая карточка
С. Пьетт
71'
66'
ГОЛ! 1:2!
С. Кордова
Пас отдал
М. Чанг
Замена
С. Пьетт
️️️️
A. Hamdi
58'
54'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Глад
Пас отдал
П. Руис
Замена
М. Шоньер
️️️️
Л. Лаппалайнен
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Михайлович
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
3
Тате Шмитт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
1-4-5
1
Бреза
4
Миллер
10
Михайлович
26
Лаппалайнен
2
Ваньяма
99
Торрес
9
Киото
4
Камачо
2
Джонстон
14
2
Ватерман
4-2-4
18
МакМат
15
Глад
22
Эррера
19
30
Силва Марсело
17
Руис
22
Мерам
17
Вуд
16
Кордова
16
Чанг
3
Броди
2
Ваньяма
2
2
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
66
Шоньер
66
Шоньер
26
Лаппалайнен
14
6
Пьетт
6
Пьетт
14
4
Миллер
85
Камара
85
Камара
4
Миллер
2
Ватерман
22
Бассонг
22
Бассонг
2
Ватерман
22
Мерам
22
Каблан
22
Каблан
22
Мерам
16
Кордова
13
13
16
Кордова
16
Чанг
25
25
16
Чанг
Остались в запасе
Монреаль
Реал Солт-Лейк
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
3
Тате Шмитт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
3
Тате Шмитт
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Монреаль - Реал Солт-Лейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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