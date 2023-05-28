Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Blair Alston - статистика

#10 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Килмарнок
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Килмарнок
3 : 1
28.05.2023
Росс Каунти
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Данди Юнайтед
0 : 3
24.05.2023
Килмарнок
71' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Килмарнок
0 : 1
20.05.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Килмарнок
2 : 0
13.05.2023
Ливингстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
2 : 0
06.05.2023
Килмарнок
89' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Сент-Миррен
0 : 2
22.04.2023
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Абердин
2 : 0
08.04.2023
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Килмарнок
2 : 1
01.04.2023
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Килмарнок
1 : 1
18.03.2023
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Рейнджерс
3 : 1
04.03.2023
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Килмарнок
1 : 1
25.02.2023
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Хиберниан
2 : 0
18.02.2023
Килмарнок
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Ливингстон
3 : 1
04.02.2023
Килмарнок
86' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Килмарнок
1 : 0
01.02.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Росс Каунти
3 : 0
28.01.2023
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Килмарнок
2 : 3
18.01.2023
Рейнджерс
37' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Селтик
2 : 0
07.01.2023
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Килмарнок
0 : 0
02.01.2023
Сент-Миррен
1' - 63'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Килмарнок
2 : 1
28.12.2022
Абердин
89' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Мазервелл
2 : 2
23.12.2022
Килмарнок
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Хартс
3 : 1
17.12.2022
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Килмарнок
1 : 0
12.11.2022
Хиберниан
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
4 : 0
09.11.2022
Килмарнок
1' - 34'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 3
04.11.2022
Ливингстон
65' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
0 : 0
15.10.2022
Килмарнок
1' - 62'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Килмарнок
2 : 2
09.10.2022
Хартс
1' - 87'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Килмарнок
2 : 1
05.10.2022
Сент-Джонстон
1' - 65'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
4 : 1
01.10.2022
Килмарнок
70' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
1 : 0
20.08.2022
Килмарнок
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+