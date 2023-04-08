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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Килмарнок
Абердин - Килмарнок: обзор матча 08 апреля 2023
Абердин
08.04.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Килмарнок
1'
Дюк
59'
Дюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Килмарнок
81'
Замена
F. Murray
️️️️
Д. Армстронг
Желтая карточка
Д. Хайес
78'
72'
Замена
S. Robinson
️️️️
Д. Джонс
Замена
М. Уоткинс
️️️️
Б. Миовски
72'
ГОЛ! 2:0!
Дюк
Пас отдал
Б. Миовски
59'
42'
Желтая карточка
Д. Уотсон
ГОЛ! 1:0!
Дюк
Пас отдал
Б. Миовски
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Лайам Доннелли
ОП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Абердин
1
Джей Гортер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
3-3-1-3
13
Рос
2
5
Скейлз
2
МакКрори
20
Рамадани
7
Кларксон
17
Хайес
23
Данкан
6
Поллок
11
Дюк
28
Миовски
2-1-1-1-5
24
23
Майо
44
Чемберс
4
Доннелли
11
Джонс
77
Армстронг
27
Доидж
26
Райт
3
8
Лайонс
12
Уотсон
28
Миовски
23
Уоткинс
23
Уоткинс
28
Миовски
77
Армстронг
7
7
77
Армстронг
11
Джонс
28
28
11
Джонс
Остались в запасе
Абердин
Килмарнок
1
Джей Гортер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
1
Zachary Hemming
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
3
Джек МакКензи
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
23
Патрик Мислович
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
36
Альфи Бавидж
ЦФ
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Абердин - Килмарнок
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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