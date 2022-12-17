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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Килмарнок
Хартс - Килмарнок: обзор матча 17 декабря 2022
Хартс
17.12.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Килмарнок
19'
Д. Джиннелли
29'
Л. Шенклэнд
87'
Л. Шенклэнд (П)
73'
Э. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Килмарнок
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Б. Маккей
90'
+2
Замена
К. Смит
️️️️
Р. Снодграсс
90'
+2
Замена
А. Форрест
️️️️
Э. Халидэй
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Шенклэнд
87'
Замена
Д. Грант
️️️️
Д. Джиннелли
79'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
К. Девлин
78'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
74'
73'
ГОЛ! 2:1!
Э. Тэйлор
Пас отдал
Д. Армстронг
68'
Замена
F. Murray
️️️️
Р. МакКензи
46'
Замена
К. Доидж
️️️️
Л. Полворт
ГОЛ! 2:0!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Р. Снодграсс
29'
28'
Желтая карточка
Л. Доннелли
ГОЛ! 1:0!
Д. Джиннелли
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
14
Кэмерон Девлин
ОП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
10
Барри Маккей
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
31
Лайам Полворт
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
14
Алан Форрест
ЛВ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
21
Коннор Смит
АП
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
28
Scott Robinson
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
27
Кристиан Доидж
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Гордон
4
Хэлкетт
3
Кингсли
11
Халидэй
14
Девлин
20
Кокрейн
23
Снодграсс
11
Джиннелли
10
Маккей
7
Шенклэнд
2-1-2-1-4
24
23
Майо
3
Тэйлор
4
Доннелли
31
Полворт
4
Пауэр
77
Армстронг
26
Райт
23
18
Кэмерон
7
МакКензи
10
Маккей
6
Сиббик
6
Сиббик
10
Маккей
14
Девлин
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
14
Девлин
11
Джиннелли
8
Грант
8
Грант
11
Джиннелли
23
Снодграсс
21
Смит
21
Смит
23
Снодграсс
11
Халидэй
14
Форрест
14
Форрест
11
Халидэй
7
МакКензи
7
7
7
МакКензи
31
Полворт
27
Доидж
27
Доидж
31
Полворт
Остались в запасе
Хартс
Килмарнок
28
Зандер Кларк
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Главный тренер
Робби Нейлсон
1
Zachary Hemming
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
28
Scott Robinson
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
15
Льюис Нилсон
ПЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
20
Юэн Хендерсон
ЛВ
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
28
Scott Robinson
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Хартс - Килмарнок
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
2 : 2
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
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