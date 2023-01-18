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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Рейнджерс
Килмарнок - Рейнджерс: обзор матча 18 января 2023
Килмарнок
18.01.2023, среда, 23:00
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Рейнджерс
6'
C. Stokes
85'
Д. Райт
23'
А. Морелос
51'
Р. Кент
72'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Рейнджерс
ГОЛ! 2:3!
Д. Райт
Пас отдал
Э. Тэйлор
85'
83'
Замена
Д. Сэндс
️️️️
Г. Камара
Замена
S. Robinson
️️️️
C. Stokes
80'
Замена
К. Лафферти
️️️️
К. Вассел
80'
78'
Замена
М. Тилльман
️️️️
А. Морелос
72'
ГОЛ! 1:3!
А. Морелос
Пас отдал
Б. Баришич
Замена
K. Mcinroy
️️️️
К. Доидж
64'
Вторая желтая
Д. Армстронг
59'
55'
Желтая карточка
Р. Кент
51'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кент
Пас отдал
А. Морелос
Замена
B. Alston
️️️️
Р. МакКензи
37'
36'
Желтая карточка
А. Морелос
Желтая карточка
Д. Армстронг
35'
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Морелос
Пас отдал
Ф. Сакала
Желтая карточка
А. Пауэр
19'
ГОЛ! 1:0!
C. Stokes
Пас отдал
Д. Армстронг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
4
Алан Пауэр
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
7
Рори МакКензи
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
10
Blair Alston
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
28
Scott Robinson
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
8
Чарли МакКэн
ОП
8
Райан Джек
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
10
Малик Тилльман
АП
2-2-1-5
24
3
Тэйлор
2
Алебиосу
4
Пауэр
31
Полворт
77
Армстронг
26
Райт
9
Вассел
27
Доидж
14
7
МакКензи
4-3-1-2
33
МакЛафлин
2
Тавернье
6
Голдсон
6
Дэвис
3
Баришич
37
Эрфилд
18
Камара
6
Ландстрем
77
Кент
9
Морелос
10
Сакала
7
МакКензи
10
10
7
МакКензи
14
28
28
14
27
Доидж
23
23
27
Доидж
9
Вассел
9
Лафферти
9
Лафферти
9
Вассел
18
Камара
6
Сэндс
6
Сэндс
18
Камара
9
Морелос
10
Тилльман
10
Тилльман
9
Морелос
Остались в запасе
Килмарнок
Рейнджерс
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
8
Райан Джек
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
7
Fraser Murray
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦФ
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
8
Райан Джек
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Килмарнок - Рейнджерс
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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