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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Килмарнок
Селтик - Килмарнок: обзор матча 07 января 2023
Селтик
07.01.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Килмарнок
45'
Жота
51'
К. Фурухаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Килмарнок
85'
Замена
K. Mcinroy
️️️️
Р. МакКензи
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
Р. Хатате
83'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Д. Маэда
83'
75'
Замена
F. Murray
️️️️
Л. Полворт
64'
Замена
Б. Лайонс
️️️️
А. Пауэр
64'
Замена
Д. Армстронг
️️️️
S. Robinson
64'
Замена
К. Доидж
️️️️
К. Вассел
Замена
М. О'Райли
️️️️
А. Муй
63'
Замена
Л. Абада
️️️️
Жота
63'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
63'
ГОЛ! 2:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Р. Хатате
51'
ГОЛ! 1:0!
Жота
Пас отдал
Д. Маэда
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
5
Рео Хатате
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
28
Scott Robinson
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
9
Кайл Вассел
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
3
Calum Waters
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
10
Blair Alston
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
26
Бернабеи
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
2
Джонстон
5
Хатате
42
МакГрегор
13
Муй
7
Жота
7
Фурухаси
38
Маэда
2-4-4
24
3
Тэйлор
23
Майо
31
Полворт
4
Пауэр
14
Кризен
28
14
7
МакКензи
26
Райт
9
Вассел
38
Маэда
49
Форрест
49
Форрест
38
Маэда
13
Муй
33
О'Райли
33
О'Райли
13
Муй
5
Хатате
14
Тернбулл
14
Тернбулл
5
Хатате
7
Жота
11
Абада
11
Абада
7
Жота
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
31
Полворт
7
7
31
Полворт
28
77
Армстронг
77
Армстронг
28
7
МакКензи
23
23
7
МакКензи
4
Пауэр
8
Лайонс
8
Лайонс
4
Пауэр
9
Вассел
27
Доидж
27
Доидж
9
Вассел
Остались в запасе
Селтик
Килмарнок
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
1
Zachary Hemming
ВР
3
Calum Waters
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
10
Blair Alston
ЦП
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
3
Calum Waters
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
10
Blair Alston
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Селтик - Килмарнок
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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