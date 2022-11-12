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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Хиберниан
Килмарнок - Хиберниан: обзор матча 12 ноября 2022
Килмарнок
12.11.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Хиберниан
51'
Д. Армстронг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Хиберниан
Замена
B. Alston
️️️️
Л. Полворт
90'
+2
Замена
Э. Тэйлор
️️️️
F. Murray
84'
Замена
C. Stokes
️️️️
J. Dorsett
81'
Желтая карточка
Р. МакКензи
77'
77'
Желтая карточка
К. Кадден
66'
Желтая карточка
Р. Портеус
61'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
М. Чабрая
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Армстронг
51'
Желтая карточка
А. Пауэр
40'
12'
Желтая карточка
М. Чабрая
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
7
Fraser Murray
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
26
Джо Райт
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
42
Ноан Кенне
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
10
Blair Alston
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
Хиберниан
2
Уильям Фиш
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
98
Мацей Дабровски
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
1-1-3-1-4
24
23
Майо
4
Доннелли
7
31
Полворт
4
Пауэр
77
Армстронг
26
Райт
3
18
Кэмерон
7
МакКензи
4-2-2-2
1
Маршалл
16
Стивенсон
5
Портеус
4
Хэнлон
5
Чабрая
32
Кэмпбелл
42
Кенне
28
Кадден
11
Ньюэлл
9
Мелькерсен
9
Кухаревич
7
3
Тэйлор
3
Тэйлор
7
31
Полворт
10
10
31
Полворт
3
14
14
3
5
Чабрая
20
Хендерсон
20
Хендерсон
5
Чабрая
Остались в запасе
Килмарнок
Хиберниан
1
Zachary Hemming
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
9
Bobby Wales
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
2
Уильям Фиш
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
9
Bobby Wales
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
Остались в запасе
2
Уильям Фиш
ЦЗ
98
Мацей Дабровски
ЦФ
33
Роки Бушири
ЦФ
11
Деметри Митчелл
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Килмарнок - Хиберниан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
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