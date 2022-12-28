Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Абердин
Килмарнок - Абердин: обзор матча 28 декабря 2022
Килмарнок
28.12.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Абердин
31'
S. Robinson
42'
Д. Райт
90+1'
М. Кеннеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Абердин
Желтая карточка
S. Walker
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Кеннеди
Замена
B. Alston
️️️️
Л. Полворт
89'
Замена
C. Stokes
️️️️
Р. МакКензи
87'
Замена
F. Murray
️️️️
S. Robinson
86'
77'
Замена
М. Уоткинс
️️️️
К. Бэррон
56'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Р. Данкан
ГОЛ! 2:0!
Д. Райт
Пас отдал
Э. Тэйлор
42'
39'
Замена
В. Бесуйен
️️️️
Х. Коулсон
ГОЛ! 1:0!
S. Robinson
31'
23'
Желтая карточка
Х. Коулсон
15'
Желтая карточка
Д. МакКензи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
28
Scott Robinson
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
7
Fraser Murray
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
18
Оли Шоу
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
40
Findlay Marshall
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
2-1-3-1-3
24
23
Майо
3
Тэйлор
4
Доннелли
28
14
Кризен
31
Полворт
77
Армстронг
26
Райт
7
МакКензи
27
Доидж
4-3-3
13
Рос
3
МакКензи
2
МакКрори
5
Скейлз
15
Коулсон
10
Кеннеди
18
Бэррон
20
Рамадани
11
Дюк
23
Данкан
28
Миовски
28
7
7
28
31
Полворт
10
10
31
Полворт
7
МакКензи
14
14
7
МакКензи
15
Коулсон
17
Бесуйен
17
Бесуйен
15
Коулсон
18
Бэррон
23
Уоткинс
23
Уоткинс
18
Бэррон
23
Данкан
21
Рамирес
21
Рамирес
23
Данкан
Остались в запасе
Килмарнок
Абердин
1
Zachary Hemming
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
18
Оли Шоу
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
40
Findlay Marshall
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
11
Джордан Джонс
ЛП
18
Оли Шоу
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
9
Bobby Wales
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
40
Findlay Marshall
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Килмарнок - Абердин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Регби Парк
Новости команд
Все
Килмарнок
Абердин
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+