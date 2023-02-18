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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Килмарнок
Хиберниан - Килмарнок: обзор матча 18 февраля 2023
Хиберниан
18.02.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Килмарнок
16'
У. Фиш
47'
М. Хопп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Килмарнок
85'
Замена
А. Пауэр
️️️️
Б. Лайонс
Замена
Д. Дойл-Хейз
️️️️
Д. Джегго
83'
Замена
Ж. Тавареш
️️️️
К. Кадден
83'
Замена
Л. Миллер
️️️️
М. Чабрая
83'
Желтая карточка
М. Чабрая
81'
68'
Красная карточка
К. Вассел
Замена
К. Магеннис
️️️️
Э. Хендерсон
63'
ГОЛ! 2:0!
М. Хопп
47'
46'
Замена
Э. Тэйлор
️️️️
C. Stokes
46'
Замена
Л. Полворт
️️️️
B. Alston
46'
Замена
S. Robinson
️️️️
Д. Джонс
Замена
М. Хопп
️️️️
Э. МакГиди
35'
ГОЛ! 1:0!
У. Фиш
Пас отдал
Э. МакГиди
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
8
Джеймс Джегго
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
28
Крис Кадден
ПП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
10
Blair Alston
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
7
Рори МакКензи
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
31
Джейк Дойл-Хейз
ЦП
16
Кайл Магеннис
ЦП
18
Josh O'Connor
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
28
Scott Robinson
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Маршалл
5
Чабрая
2
Фиш
4
Хэнлон
4
Иган-Райли
32
Кэмпбелл
8
Джегго
28
Кадден
46
МакГиди
20
Хендерсон
27
Йуан
2-2-1-5
24
23
Майо
44
Чемберс
10
11
Джонс
77
Армстронг
7
МакКензи
9
Вассел
8
Лайонс
14
26
Райт
5
Чабрая
12
Миллер
12
Миллер
5
Чабрая
8
Джегго
31
Дойл-Хейз
31
Дойл-Хейз
8
Джегго
20
Хендерсон
16
Магеннис
16
Магеннис
20
Хендерсон
28
Кадден
80
Тавареш
80
Тавареш
28
Кадден
46
МакГиди
9
Хопп
9
Хопп
46
МакГиди
14
3
Тэйлор
3
Тэйлор
14
11
Джонс
28
28
11
Джонс
8
Лайонс
4
Пауэр
4
Пауэр
8
Лайонс
10
31
Полворт
31
Полворт
10
Остались в запасе
Хиберниан
Килмарнок
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
18
Josh O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Zachary Hemming
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
7
Fraser Murray
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
18
Josh O'Connor
ЦФ
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
2
Райан Алебиосу
ПЗ
7
Fraser Murray
ЦП
9
Bobby Wales
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Хиберниан - Килмарнок
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Истер Роад
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