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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Килмарнок
Абердин - Килмарнок: обзор матча 01 октября 2022
Абердин
01.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Килмарнок
22'
В. Бесуйен
24'
Б. Миовски (П)
45'
Б. Миовски
63'
Э. Стюарт
27'
Э. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Килмарнок
Замена
Р. Данкан
️️️️
Д. Хайес
80'
Замена
К. Рамирес
️️️️
В. Бесуйен
80'
70'
Замена
B. Alston
️️️️
Л. Полворт
Замена
S. Morris
️️️️
М. Уоткинс
66'
Замена
Дюк
️️️️
Б. Миовски
66'
64'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
Б. Лайонс
64'
Замена
И. Кэмерон
️️️️
К. Доидж
64'
Замена
Д. Армстронг
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ! 4:1!
Э. Стюарт
Пас отдал
Д. Хайес
63'
51'
Желтая карточка
Э. Тэйлор
ГОЛ! 3:1!
Б. Миовски
45'
Желтая карточка
М. Уоткинс
39'
27'
ГОЛ! 2:1!
Э. Тэйлор
Пас отдал
Л. Полворт
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Миовски
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Бесуйен
22'
18'
Желтая карточка
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Килмарнок
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
14
Бен Кризен
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
16
Dylan Lobban
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
11
Дюк
ЦФ
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
77
Дэнни Армстронг
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
4-3-3
13
Рос
15
Коулсон
26
Стюарт
2
Ричардсон
2
МакКрори
10
Кеннеди
20
Рамадани
17
Хайес
28
Миовски
17
Бесуйен
23
Уоткинс
2-4-4
23
Майо
3
Тэйлор
14
Кризен
4
Пауэр
31
Полворт
11
Джонс
26
Райт
8
Лайонс
27
Доидж
18
Шоу
17
Бесуйен
21
Рамирес
21
Рамирес
17
Бесуйен
23
Уоткинс
14
14
23
Уоткинс
17
Хайес
23
Данкан
23
Данкан
17
Хайес
28
Миовски
11
Дюк
11
Дюк
28
Миовски
11
Джонс
77
Армстронг
77
Армстронг
11
Джонс
31
Полворт
10
10
31
Полворт
8
Лайонс
7
МакКензи
7
МакКензи
8
Лайонс
27
Доидж
18
Кэмерон
18
Кэмерон
27
Доидж
Остались в запасе
Абердин
Килмарнок
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
16
Dylan Lobban
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
24
Sam Walker
ВР
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
16
Dylan Lobban
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Абердин - Килмарнок
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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