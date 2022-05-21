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Джимми Бриан
Статистика
Джимми Бриан - статистика
Завершил карьеру
2 августа 1985 (41), Витри-сюр-Сена
#7 | Нападающий
183 см | 78 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Суперкубок Франции 2012
Франция. Лига 1 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
12
2
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Брест
2 : 4
21.05.2022
Бордо
80' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
0 : 0
14.05.2022
Лорьян
81' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
4 : 1
08.05.2022
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
0 : 1
01.05.2022
Ницца
79' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
5 : 3
24.04.2022
Бордо
81' - 90'
87'
87'
Франция. Лига 1, 33 тур
Бордо
2 : 2
20.04.2022
Сент-Этьен
88' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
6 : 1
17.04.2022
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2 : 3
22.12.2021
Лилль
89' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 2
12.12.2021
Бордо
86' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
2 : 2
05.12.2021
Лион
87' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
5 : 2
01.12.2021
Бордо
79' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1 : 2
28.11.2021
Брест
76' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3 : 3
21.11.2021
Бордо
81' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
2 : 3
06.11.2021
ПСЖ
79' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
3 : 2
31.10.2021
Реймс
66' - 90'
78, 90'
73'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
24.10.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
3 : 0
03.10.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
1 : 1
26.09.2021
Ренн
87' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
3 : 3
22.09.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
1 : 2
18.09.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
4 : 0
28.08.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1 : 1
22.08.2021
Анжер
90' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
15.08.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
0 : 2
08.08.2021
Клермон
1' - 63'
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