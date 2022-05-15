Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ricardo Quaresma - статистика

#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория Гимараеш
22
2
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
15.05.2022
Жил Висенте
71' - 90'
85'
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 1
06.05.2022
Витория Гимараеш
82' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
10.04.2022
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Маритиму
0 : 1
13.03.2022
Витория Гимараеш
86' - 90'
89'
Португалия. Примейра, 25 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
06.03.2022
Фамаликан
69' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Бенфика
3 : 0
27.02.2022
Витория Гимараеш
58' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Витория Гимараеш
1 : 3
19.02.2022
Арука
46' - 90'
80'
Португалия. Примейра, 22 тур
Белененсеш
1 : 0
13.02.2022
Витория Гимараеш
66' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
05.02.2022
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
3 : 2
10.01.2022
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Санта-Клара
1 : 0
17.12.2021
Витория Гимараеш
46' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Витория Гимараеш
5 : 2
11.12.2021
Тондела
63' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 2
04.12.2021
Витория Гимараеш
65' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
06.11.2021
Морейренcе
67' - 90'
85'
Португалия. Примейра, 10 тур
Спортинг
1 : 0
30.10.2021
Витория Гимараеш
67' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
22.10.2021
Маритиму
1' - 67'
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 2
01.10.2021
Витория Гимараеш
59' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 3
25.09.2021
Бенфика
1' - 70'
Португалия. Примейра, 6 тур
Арука
2 : 2
18.09.2021
Витория Гимараеш
1' - 65'
7'
37'
Португалия. Примейра, 5 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
12.09.2021
Белененсеш
1' - 63'
Португалия. Примейра, 4 тур
Брага
0 : 0
29.08.2021
Витория Гимараеш
1' - 73'
Португалия. Примейра, 3 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
22.08.2021
Визела
1' - 80'
Португалия. Примейра, 2 тур
Эшторил
0 : 0
13.08.2021
Витория Гимараеш
1' - 67'
Португалия. Примейра, 1 тур
Витория Гимараеш
0 : 1
08.08.2021
Портимоненси
1' - 81'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+