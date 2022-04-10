Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Порту
Витория Гимараеш - Порту: обзор матча 10 апреля 2022
Витория Гимараеш
10.04.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 29 тур
0 : 1
Завершен
Порту
36'
М. Тареми (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Порту
Желтая карточка
Б. Дуарте
90'
+8
90'
+6
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Отавио
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кошта
90'
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Ж. Мариу
Замена
Т. Боревкович
️️️️
J. Fernandes
83'
Вторая желтая
О. Эступиньян
80'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
И. Бамба
74'
Желтая карточка
Н. Жанвье
73'
69'
Замена
Галено
️️️️
Ф. Виейра
69'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Тареми
Замена
Д. Катамо
️️️️
R. Lameiras
66'
62'
Пенальти не реализован!
М. Тареми
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Тареми
30'
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
О. Эступиньян
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Витория Гимараеш
21
Тони Боревкович
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
10
Нельсон Луж
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
10
Luis Esteves
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
4-3-3
14
Варела
55
Соареш
44
2
Мумин
2
8
Алмейда
22
Бамба
10
17
Жанвье
19
Эступиньян
10
Рочинья
4-1-2-2-1
99
Кошта
17
Мариу
99
Мбемба
3
Пепе
12
Сануси
8
Груйич
20
Виейра
17
Витинья
25
Отавио
11
Пепе
9
Тареми
44
21
Боревкович
21
Боревкович
44
10
10
Катамо
10
Катамо
10
22
Бамба
19
Дуарте
19
Дуарте
22
Бамба
20
Виейра
13
Галено
13
Галено
20
Виейра
25
Отавио
15
Кардосо
15
Кардосо
25
Отавио
17
Мариу
46
Эустакиу
46
Эустакиу
17
Мариу
9
Тареми
9
Эванилсон
9
Эванилсон
9
Тареми
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Порту
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
10
Luis Esteves
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
7
Франсишку Консейсау
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
10
Luis Esteves
ЦФ
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Витория Гимараеш - Порту
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Порту
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+