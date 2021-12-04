Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Витория Гимараеш
Пасуш де Феррейра - Витория Гимараеш: обзор матча 04 декабря 2021
Пасуш де Феррейра
04.12.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 13 тур
1 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
34'
Денилсон
70'
О. Эступиньян
90'
Б. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Витория Гимараеш
90'
+4
Желтая карточка
Б. Варела
90'
+2
Замена
А. Семеду
️️️️
Б. Дуарте
90'
ГОЛ! 1:2!
Б. Дуарте
Желтая карточка
Ж. Педру
88'
88'
Желтая карточка
Т. Боревкович
Замена
A. Ibrahim
️️️️
Л. Карлос
81'
Замена
Уилтон
️️️️
L. Silva
81'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Денилсон
80'
70'
ГОЛ! 1:1!
О. Эступиньян
Замена
Х. Дельгадо
️️️️
Э. Феррейра
66'
65'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
65'
Замена
R. Quaresma
️️️️
Рочинья
Замена
М. Диаби
️️️️
Н. Сантуш
60'
46'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Т. Хандель
46'
Замена
Ф. Сако
️️️️
Ж. Феррейра
Желтая карточка
Маракас
40'
40'
Желтая карточка
Б. Дуарте
ГОЛ! 1:0!
Денилсон
Пас отдал
М. Баксиньо
34'
4'
Желтая карточка
Ж. Феррейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
13
Андре Феррейра
ВР
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
26
Маракас
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
10
Нуну Сантуш
АП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
10
Денилсон
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Пасуш де Феррейра
13
Игор Векич
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
15
Хуан Дельгадо
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
46
Руй Пиреш
ЦП
8
Abbas Ibrahim
ЦФ
45
Жоау Педру
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Витория Гимараеш
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
17
Ricardo Quaresma
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
4-1-1-1-3
13
Феррейра
2
Баксиньо
26
Маракас
5
Антунеш
2
Фонсека
46
Эустакиу
22
Карлос
10
Сантуш
23
10
Денилсон
7
Феррейра
3-4-3
14
Варела
21
Боревкович
13
Феррейра
55
Соареш
20
Хандель
8
Алмейда
10
Эдвардс
70
Силва
13
Амару
19
Дуарте
10
Рочинья
7
Феррейра
15
Дельгадо
15
Дельгадо
7
Феррейра
10
Сантуш
44
Диаби
44
Диаби
10
Сантуш
22
Карлос
8
8
22
Карлос
10
Денилсон
45
Педру
45
Педру
10
Денилсон
23
9
Уилтон
9
Уилтон
23
13
Феррейра
77
Сако
77
Сако
13
Феррейра
10
Рочинья
17
17
10
Рочинья
19
Дуарте
30
Семеду
30
Семеду
19
Дуарте
20
Хандель
19
Эступиньян
19
Эступиньян
20
Хандель
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Витория Гимараеш
13
Игор Векич
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
8
Гуи Гедеш
ЦП
28
Элдер Са
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
32
Флавио Рамос
ЦЗ
2
Жорже Силва
ЦЗ
46
Руй Пиреш
ЦП
Остались в запасе
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
8
Гуи Гедеш
ЦП
28
Элдер Са
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Витория Гимараеш
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
Новости команд
Все
Пасуш де Феррейра
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Игрок «Порту» вышел на матч в майке с именем умершей мамы
2023.04.23 11:01
Лига конференций. Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейру» и выйти в групповой этап
2021.08.26 23:37
2
Лига конференций. «Тоттенхэм» проиграл «Пасуш де Феррейре»
2021.08.19 23:33
4
Кейн не сыграет с «Пасушем де Феррейрой»
2021.08.18 22:43
Защитник сборной Молдавии Рябчук стал игроком «Олимпиакоса»
2021.01.02 10:19
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+