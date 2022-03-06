Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Фамаликан
Витория Гимараеш - Фамаликан: обзор матча 06 марта 2022
Витория Гимараеш
06.03.2022, воскресенье, 23:30
Португалия. Примейра, 25 тур
2 : 1
Завершен
Фамаликан
45+1'
О. Эступиньян
47'
Рочинья
6'
Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Фамаликан
90'
+3
Желтая карточка
Э. Тавареш
Замена
Д. Катамо
️️️️
Рочинья
90'
+2
Желтая карточка
А. Алмейда
88'
82'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
А. Марин
82'
Замена
I. Dolček
️️️️
Ч. Пикель
82'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Б. Родригес
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
79'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
79'
Желтая карточка
Р. Соареш
74'
Замена
R. Quaresma
️️️️
R. Lameiras
69'
66'
Замена
Й. Кадис
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
Желтая карточка
R. Lameiras
65'
65'
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Э. де ла Фуэнте
ГОЛ! 2:1!
Рочинья
Пас отдал
Т. Силва
47'
ГОЛ! 1:1!
О. Эступиньян
45'
+1
37'
Желтая карточка
Д. Батубинсика
Желтая карточка
А. Семеду
34'
6'
ГОЛ! 0:1!
Пепе
Желтая карточка
Т. Силва
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
88
Пепе
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
18
Чарльз Пикель
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Витория Гимараеш
21
Тони Боревкович
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
10
Нельсон Луж
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
43
Педру Маркеш
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
4-4-2
14
Варела
55
Соареш
2
Мумин
2
44
8
Алмейда
10
70
Силва
30
Семеду
19
Эступиньян
10
Рочинья
3-2-1-1-4
21
Батубинсика
5
Пенетра
5
Риччели
2
де ла Фуэнте
3
Марин
88
Пепе
10
Тейшейра
1
Жуниор
9
Родригес
24
Банза
18
Пикель
10
17
17
10
10
Рочинья
10
Катамо
10
Катамо
10
Рочинья
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
2
де ла Фуэнте
12
Ассунсао
12
Ассунсао
2
де ла Фуэнте
9
Родригес
43
Маркеш
43
Маркеш
9
Родригес
10
Тейшейра
29
Кадис
29
Кадис
10
Тейшейра
3
Марин
19
Тавареш
19
Тавареш
3
Марин
18
Пикель
7
7
18
Пикель
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Фамаликан
21
Тони Боревкович
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
32
Маркос Пауло
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
21
Тони Боревкович
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
32
Маркос Пауло
ЦФ
28
Жуниор Кадиль
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Витория Гимараеш - Фамаликан
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Фамаликан
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+