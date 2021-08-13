Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Эшторил - Витория Гимараеш
Эшторил - Витория Гимараеш: обзор матча 13 августа 2021
Эшторил
13.08.2021, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 2 тур
0 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эшторил - Витория Гимараеш
90'
+4
Желтая карточка
Рочинья
Замена
L. Ruiz
️️️️
A. Clóvis
89'
Замена
R. Meshino
️️️️
М. Креспо
84'
Замена
Н. Феррарези
️️️️
Л. Африко
68'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
J. Gamboa
68'
67'
Замена
️️️️
R. Quaresma
67'
Замена
R. Lameiras
️️️️
А. Алмейда
58'
Замена
Рочинья
️️️️
М. Эдвардс
58'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
А. Андре
56'
Вторая желтая
А. Семеду
Пенальти не реализован!
A. Clóvis
48'
40'
Желтая карточка
А. Семеду
Желтая карточка
Л. Африко
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
17
Бруну Лоуреншу
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
32
Лорейн Розье
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
10
Андре Франку
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Витория Гимараеш
55
Рафа Соареш
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
21
Андре Андре
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
10
Шикинью
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Витория Гимараеш
17
Silvio
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
87
Эркулану Набиан
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
3-2-2-3
99
Фигейра
5
Виталь
31
Жоаозиньо
17
Лоуреншу
30
Сория
44
Африко
16
32
Розье
10
Франку
33
19
Креспо
4-5-2
77
Сако
21
Боревкович
44
55
Соареш
21
Андре Андре
8
Алмейда
10
Эдвардс
17
30
Семеду
29
19
Дуарте
44
Африко
5
Феррарези
5
Феррарези
44
Африко
16
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
16
19
Креспо
8
8
19
Креспо
33
11
11
33
10
Эдвардс
10
Рочинья
10
Рочинья
10
Эдвардс
8
Алмейда
10
10
8
Алмейда
21
Андре Андре
17
Жанвье
17
Жанвье
21
Андре Андре
Остались в запасе
Эшторил
Витория Гимараеш
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
10
Шикинью
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
17
Silvio
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
87
Эркулану Набиан
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
10
Шикинью
ЦП
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
7
Беншимоль
ЦФ
Остались в запасе
17
Silvio
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
87
Эркулану Набиан
ЦФ
16
Кельтон Биаи
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Эшторил - Витория Гимараеш
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Антонио Коимбра де Мота
Новости команд
Все
Эшторил
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+