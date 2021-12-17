Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Витория Гимараеш
Санта-Клара - Витория Гимараеш: обзор матча 17 декабря 2021
Санта-Клара
17.12.2021, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
40'
Р. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Витория Гимараеш
90'
+3
Желтая карточка
R. Lameiras
Желтая карточка
А. Карвальо
90'
+1
Замена
Нене
️️️️
Линкольн
89'
Замена
П. Санья
️️️️
Р. Рамуш
89'
Замена
К. Боатенг
️️️️
J. Patric
77'
75'
Желтая карточка
О. Эступиньян
Замена
М. Булдини
️️️️
Р. Кошта
71'
70'
Замена
R. Lameiras
️️️️
М. Эдвардс
70'
Замена
А. Семеду
️️️️
А. Алмейда
61'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Рочинья
60'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Хандель
55'
Желтая карточка
Т. Хандель
46'
Замена
R. Quaresma
️️️️
Т. Силва
ГОЛ! 1:0!
Р. Кошта
Пас отдал
Линкольн
40'
Желтая карточка
П. Энрике
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
АП
9
Кризан
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
5
Хидемаса Морита
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Санта-Клара
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Нене
ЦП
27
Луис Феллипе
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
Витория Гимараеш
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
17
Ricardo Quaresma
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
28
Элдер Са
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
3-1-1-5
99
5
17
Вильянуэва
2
Рамуш
8
Карвальо
18
Линкольн
23
Энрике
26
19
Кошта
5
Морита
9
Кризан
3-4-3
14
Варела
13
Феррейра
2
Мумин
55
Соареш
10
Эдвардс
70
Силва
8
Алмейда
20
Хандель
19
Эступиньян
13
Амару
10
Рочинья
2
Рамуш
95
Санья
95
Санья
2
Рамуш
18
Линкольн
18
Нене
18
Нене
18
Линкольн
26
3
Боатенг
3
Боатенг
26
19
Кошта
9
Булдини
9
Булдини
19
Кошта
70
Силва
17
17
70
Силва
8
Алмейда
30
Семеду
30
Семеду
8
Алмейда
10
Эдвардс
10
10
10
Эдвардс
20
Хандель
17
Жанвье
17
Жанвье
20
Хандель
10
Рочинья
19
Дуарте
19
Дуарте
10
Рочинья
Остались в запасе
Санта-Клара
Витория Гимараеш
27
Луис Феллипе
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
77
Фалайе Сако
ПЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
28
Элдер Са
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
27
Луис Феллипе
ЦФ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
18
Жулио Ромао
ЦФ
28
Хамиду Кейта
ЦФ
Остались в запасе
77
Фалайе Сако
ПЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
28
Элдер Са
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Санта-Клара - Витория Гимараеш
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+