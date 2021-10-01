Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Витория Гимараеш
Фамаликан - Витория Гимараеш: обзор матча 01 октября 2021
Фамаликан
01.10.2021, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
5'
С. Банза
34'
О. Эступиньян
59'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Витория Гимараеш
89'
Желтая карточка
Б. Варела
88'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Т. Силва
Желтая карточка
D. Figueiras
75'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
И. Хайме
74'
68'
Замена
А. Алмейда
️️️️
А. Андре
Замена
Б. Родригес
️️️️
Д. Тавареш
66'
Замена
М. Пауло
️️️️
И. Родригес
66'
Желтая карточка
Ч. Пикель
63'
62'
Желтая карточка
А. Андре
59'
ГОЛ! 1:2!
М. Эдвардс
59'
Замена
R. Quaresma
️️️️
Рочинья
59'
Замена
А. Семеду
️️️️
Т. Хандель
46'
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Ф. Сако
42'
Желтая карточка
Рочинья
38'
Желтая карточка
Т. Боревкович
34'
ГОЛ! 1:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
Т. Силва
26'
Желтая карточка
Ф. Сако
ГОЛ! 1:0!
С. Банза
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
3
Адриан Марин
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
31
Алекс
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
1
Луис Жуниор
ЦФ
24
Иван Хайме
ЦФ
18
Чарльз Пикель
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
20
Давид Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
20
Томаш Хандель
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Фамаликан
13
Dalberson
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
20
Педру Бразау
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
9
Бруно Родригес
ЦФ
32
Маркос Пауло
ЦФ
Витория Гимараеш
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Ricardo Quaresma
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
3-1-5
3
Марин
7
21
Батубинсика
88
Пепе
24
Хайме
20
Тавареш
7
Родригес
18
Пикель
1
Жуниор
4-4-2
14
Варела
77
Сако
2
Мумин
21
Боревкович
55
Соареш
10
Эдвардс
70
Силва
21
Андре Андре
20
Хандель
19
Эступиньян
10
Рочинья
24
Хайме
19
Тавареш
19
Тавареш
24
Хайме
20
Тавареш
9
Родригес
9
Родригес
20
Тавареш
7
Родригес
32
Пауло
32
Пауло
7
Родригес
77
Сако
13
Феррейра
13
Феррейра
77
Сако
10
Рочинья
17
17
10
Рочинья
20
Хандель
30
Семеду
30
Семеду
20
Хандель
21
Андре Андре
8
Алмейда
8
Алмейда
21
Андре Андре
70
Силва
17
Жанвье
17
Жанвье
70
Силва
Остались в запасе
Фамаликан
Витория Гимараеш
13
Dalberson
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
20
Педру Бразау
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
10
Ruben Lameiras
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
13
Dalberson
ВР
28
Рубен Лима
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
20
Педру Бразау
ЦФ
Остались в запасе
10
Ruben Lameiras
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Фамаликан - Витория Гимараеш
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Фамаликан
Витория Гимараеш
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+