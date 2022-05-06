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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Витория Гимараеш
Боавишта - Витория Гимараеш: обзор матча 06 мая 2022
Боавишта
06.05.2022, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 33 тур
1 : 1
Завершен
Витория Гимараеш
70'
P. Ntep
25'
О. Эступиньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Витория Гимараеш
Желтая карточка
Натан
90'
+4
Замена
Т. Мораиш
️️️️
К. Горре
90'
+2
82'
Замена
А. Семеду
️️️️
И. Бамба
82'
Замена
R. Quaresma
️️️️
Рочинья
77'
Вторая желтая
А. Мумин
Желтая карточка
P. Ntep
71'
ГОЛ! 1:1!
P. Ntep
Пас отдал
Г. Макута
70'
68'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
Замена
P. Ntep
️️️️
Ф. Феррейра
68'
Замена
Натан
️️️️
П. Малхейру
68'
63'
Желтая карточка
А. Амару
45'
+2
Желтая карточка
И. Бамба
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
Л. Сантуш
40'
32'
Желтая карточка
А. Мумин
25'
ГОЛ! 0:1!
О. Эступиньян
Пас отдал
Т. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
79
Педру Малхейру
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
2
Miguel Maga
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
22
Ибраима Бамба
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
24
Tomás Reymão
ЦП
11
Manuel Namora
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Витория Гимараеш
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
10
Нельсон Луж
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бракали
12
Поросо
26
Абаскаль
20
Феррейра
25
Амаш
6
Хави Гарсия
4
Каннон
79
Малхейру
42
Макута
77
Сантуш
11
Горре
3-3-4
14
Варела
2
2
Мумин
55
Соареш
70
Силва
10
22
Бамба
19
Эступиньян
13
Амару
17
Жанвье
10
Рочинья
79
Малхейру
23
Натан
23
Натан
79
Малхейру
77
Сантуш
10
Нжийе
10
Нжийе
77
Сантуш
11
Горре
21
Мораиш
21
Мораиш
11
Горре
20
Феррейра
29
29
20
Феррейра
22
Бамба
30
Семеду
30
Семеду
22
Бамба
10
Рочинья
17
17
10
Рочинья
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
Остались в запасе
Боавишта
Витория Гимараеш
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
11
Manuel Namora
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
10
Джени Катамо
ЛВ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
11
Manuel Namora
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
10
Джени Катамо
ЛВ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Боавишта - Витория Гимараеш
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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