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Витор Тормена
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€ 8 млн
Витор Тормена - новости
Краснодар
4 января 1996 (30)
#3 | Защитник
192 см
Бразилия
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Фото
Символическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
18 августа
3
Выбран новый капитан «Краснодара» вместо Сперцяна
31 июля
3
10 самых подешевевших игроков РПЛ
27 мая
11
Шалимов прошелся по футболисту «Краснодара»: «Наитупейшая ошибка»
20 апреля
3
Видео
Дуран чуть не подрался в дебютном матче за «Зенит»
17 февраля
9
Защитник «Краснодара» включил РПЛ в топ-6 чемпионатов в мире
16 февраля
1
Фото
«Краснодар» продлил контракты с двумя игроками основы
2025.12.08 10:20
1
Тормена сказал, может ли уйти из «Краснодара» зимой
2025.12.04 08:49
2
Тормена из «Краснодара» назвал «русского бразильца» в РПЛ: «Нравится его техника»
2025.11.28 14:37
4
Три защитника из РПЛ – в топ-30 лучших игроков мира по игре головой в обороне
2025.10.16 00:12
Видео
Защитник «Краснодара» спас свои ворота ценой травмы
2025.10.04 18:30
2
«Гремио» нацелился на игрока «Краснодара»
2025.08.26 10:30
3
ЭСК РФС разберет скандальное судейское решение в матче «Краснодара»
2025.05.21 14:00
6
Символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.05.21 09:14
Радимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара»: «Объяснить невозможно»
2025.05.20 16:08
4
Список игроков, которые покинут «Краснодар» летом
2025.05.07 11:45
2
Защитник «Краснодара» близок к возвращению после травмы
2025.03.23 20:44
1
«Краснодар» отказался продавать Тормену
2025.02.19 08:15
3
«Палмейрас» следит за защитником «Локомотива» на случай неудачи в переговорах по Тормене
2025.02.11 09:00
«Палмейрас» нацелился на защитника «Краснодара»
2025.02.10 23:11
1
РПЛ объявила об отмене дисквалификации защитника «Краснодара» Тормены
2025.02.08 12:21
Видео
Мусаев оценил эпизод с удалением Тормены в игре «Краснодар» – «Динамо»
2025.02.04 19:19
5
Видео
Личка прокомментировал удаление Тормены за жесткий фол против форварда «Динамо»
2025.02.04 18:39
1
«Трабзонспор» пока не договорился о выкупе игрока «Краснодара»
2025.01.07 11:35
1
Символическая сборная первой части сезона РПЛ по версии Шалимова
2025.01.01 15:22
4
Тормена приближается к уходу из «Краснодара»: есть два кандидата на замену
2025.01.01 15:00
1
10 самых подорожавших игроков РПЛ
2024.12.13 00:29
2
Фото
Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.11.04 19:30
9
ЭСК принял решения по эпизодам с Торменой и Черниковым в матче «Краснодар» – «Зенит»
2024.10.04 12:19
8
Видео
Медведев прокомментировал грязный поступок Тормены против Гонду: «Опасный для продолжения рода наступ»
2024.09.29 18:53
14
1
2
Главные новости
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
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Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
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Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
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Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
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Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
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Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
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Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
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Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
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Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
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