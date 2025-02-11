«Палмейрас» следит за защитником «Локомотива» на случай неудачи в переговорах по Тормене

«Палмейрас» рассчитывает подписать контракт с защитником «Краснодара» Витором Торменой, о чем ранее сообщали бразильские медиа. Игрок «быков» является приоритетным вариантом для клуба из Сан-Паулу.
При этом «Палмейрас» также следит за защитником «Локомотива» Лукасом Фассоном. Предложения по нему в клуб РПЛ еще не поступало.
- 29-летний Тормена в этом сезоне провел за «Краснодар» 22 матча, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.
- Контракт игрока с «Краснодаром» рассчитан до лета 2027 года.
- 23-летний Фассон из-за травмы сыграл в этом сезоне только в 3 матчах за «Локомотив».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
- Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.