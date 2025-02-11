«Палмейрас» следит за защитником «Локомотива» на случай неудачи в переговорах по Тормене

«Палмейрас» рассчитывает подписать контракт с защитником «Краснодара» Витором Торменой, о чем ранее сообщали бразильские медиа. Игрок «быков» является приоритетным вариантом для клуба из Сан-Паулу.

При этом «Палмейрас» также следит за защитником «Локомотива» Лукасом Фассоном. Предложения по нему в клуб РПЛ еще не поступало.