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РПЛ 2026/2027
Команды
Краснодар
Витор Тормена
Статистика
€ 8 млн
Витор Тормена - статистика
Краснодар
4 января 1996 (30)
#3 | Защитник
192 см
Бразилия
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Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Оренбург
0 : 0
17.09.2026
Краснодар
1' - 90'
31'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
13.09.2026
Акрон
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
05.09.2026
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1 : 0
29.08.2026
Ростов
1' - 90'
Статистика по турнирам
Зимний кубок РПЛ 2026
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
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Лига Европы 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Динамо
1 : 0
10.02.2026
Краснодар
1' - 63'
Зимний кубок РПЛ, 2 тур
Краснодар
3 : 0
06.02.2026
Зенит
1' - 46'
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
2 : 2
03.02.2026
Краснодар
1' - 46'
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