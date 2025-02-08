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  • РПЛ объявила об отмене дисквалификации защитника «Краснодара» Тормены

РПЛ объявила об отмене дисквалификации защитника «Краснодара» Тормены

Витор Тормена сможет сыграть за «Краснодар» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ.

Бразильский центральный защитник будет доступен в игре за третье место против ЦСКА 10 февраля.

  • Тормену удалили на 56-й минуте матча с «Динамо» за жесткий фол против Дениса Бокова.
  • Это спровоцировало потасовку между игроками двух команд.

«По инициативе ФК «Краснодар» клубы-участники Winline Зимнего Кубка РПЛ обратились к организаторам турнира с просьбой отменить дисквалификацию Витора Тормены на матч против ПФК ЦСКА.

Учитывая предсезонный статус соревнования и единогласную позицию клубов, просьба команд была удовлетворена.

Таким образом, защитник «Краснодара» Витор Тормена, удалeнный в матче второго тура с «Динамо», сможет принять участие в игре за 3-е место ЦСКА – «Краснодар», которая состоится 10 февраля в 19:30 мск на стадионе «Аль-Нахайян», – говорится в публикации РПЛ.

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Источник: телеграм-канал РПЛ

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