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Команды
Динамо Мх
Владимир Хубулов
Новости
€ 400 тыс
Владимир Хубулов - новости
Динамо Мх
2 марта 2001 (25), Владикавказ
#8 | Нападающий
170 см
Россия
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Новости
Трансферы
Фото
«Динамо Мх» подписало скандально известного игрока
13 июля
1
Фото
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
Три футболиста покинули «Крылья Советов»
9 июня
Нападающий «Акрона» напомнил об обещании Дзюбы в связи с рекордом
2025.03.18 10:48
1
Хубулов поделился впечатлениями от игры с Дзюбой
2025.01.21 09:18
У 8 игроков «Крыльев Советов» прописаны отступные в миллиард рублей
2024.11.29 19:32
7
Хубулов раскрыл свои ежемесячные траты
2024.11.28 20:08
1
РПЛ. «Акрон» на 93-й минуте ушел от поражения от «Динамо Мх» (1:1)
2024.10.26 15:55
2
Видео
Хубулов из «Акрона» поблагодарил Дзюбу после матча с «Химками»
2024.09.15 21:58
«Акрон» арендовал нападающего «Крыльев Советов»
2024.08.06 19:30
1
Хубулов из «Крыльев» вспомнил, как обматерил теннисистку Касаткину из-за ставки: «Боженька дал мне этот урок»
2023.08.18 22:36
Хубулов из «Крыльев» объяснил упущенную победу над «Локомотивом»
2023.08.13 08:43
Хубулов из «Крыльев» раскрыл залог разгрома «Ростова»
2023.08.06 13:47
1
Фото
«Химки» арендовали Хубулова у «Крыльев». Это 12-й зимний новичок клуба
2023.02.23 07:29
1
«Химки» хотят подписать трех экс-футболистов «Алании»
2022.11.29 16:49
Фото
«Крылья Советов» выкупили Хубулова у «Алании»
2022.07.16 11:27
«Крылья Советов» хотят усилиться полузащитником «Алании»
2022.07.09 13:40
«Знаю, что писать. Шаблон есть». Теннисистка Касаткина отреагировала на фол игрока «Алании» Хубулова, после которого команда пропустила
2021.07.11 12:25
7
«*** ты дно». Вслед за Касаткиной оскорбления от игрока «Алании» Хубулова опубликовал теннисист Попко
2021.07.02 22:59
2
«Алания» оштрафовала Хубулова на три месячных оклада за оскорбления теннисистки Касаткиной
2021.07.02 20:29
2
«Моему поведению нет оправдания, признаю вину. Слова написаны на эмоциях». Хубулов из «Алании» извинился перед теннисисткой Касаткиной
2021.07.02 19:36
1
Теннисистка Касаткина: «Игрок «Алании» Хубулов должен как минимум извиниться»
2021.07.02 19:09
2
Хубулов сообщил, что оскорбления теннисистке Касаткиной писал его брат
2021.07.02 18:45
3
«Приносим извинения от имени всего клуба». «Алания» – об оскорблениях Хубулова в адрес Касаткиной
2021.07.02 10:54
2
Фото
«Конченная ***. Вести 30:0 с брейком и *** матч». Игрок «Алании» Хубулов оскорбил теннисистку Касаткину в инстаграме и удалил аккаунт
2021.07.02 08:35
25
Фото
Хавбек «Ахмата» Хубулов перешел в «Зенит»
2019.08.29 13:39
8
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19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
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Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
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Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
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