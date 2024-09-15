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    • Хубулов из «Акрона» поблагодарил Дзюбу после матча с «Химками»

    Хубулов из «Акрона» поблагодарил Дзюбу после матча с «Химками»

    Футболист «Акрона» Владимир Хубулов высказался после матча 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

    • У Владимира гол с замены.
    • Ему ассистировал новичок команды Артем Дзюба.

    – Бывает предчувствие, что забьeшь. Вышел в конце, были сомнения, но чутьe не подвело. Я думал, что Дзюба ударит, но спасибо ему, что он покатил мне.

    – По видео в соцсетях заметно, что вы с Дзюбой подружились.

    – Просто нашли общий язык, мы сели рядом в раздевалке. Надеюсь, дальше – больше.

    – Насколько такая фигура влияет на команду?

    – Положительно, однозначно. Это игрок с большим опытом, умеет сплотить коллектив, может советовать что-то молодым игрокам. Нам этот трансфер однозначно пойдeт на пользу. Мне он пока никаких советов не давал.

    – Дзюба успел уже кого-то подколоть?

    – Шутки были, но пусть это останется внутри. «Проставиться» за пас? Он сказал, что ведeт 1:0 по голевым, будем дальше считать. Думаю, до конца сезона выявим победителя. Не только друг другу будем отдавать голевые. В следующий раз, надеюсь, я тоже его отблагодарю.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Metaratings

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    15.09.2024 21:58
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