Хубулов из «Акрона» поблагодарил Дзюбу после матча с «Химками»

Футболист «Акрона» Владимир Хубулов высказался после матча 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

У Владимира гол с замены.

Ему ассистировал новичок команды Артем Дзюба.

– Бывает предчувствие, что забьeшь. Вышел в конце, были сомнения, но чутьe не подвело. Я думал, что Дзюба ударит, но спасибо ему, что он покатил мне.

– По видео в соцсетях заметно, что вы с Дзюбой подружились.

– Просто нашли общий язык, мы сели рядом в раздевалке. Надеюсь, дальше – больше.

– Насколько такая фигура влияет на команду?

– Положительно, однозначно. Это игрок с большим опытом, умеет сплотить коллектив, может советовать что-то молодым игрокам. Нам этот трансфер однозначно пойдeт на пользу. Мне он пока никаких советов не давал.

– Дзюба успел уже кого-то подколоть?

– Шутки были, но пусть это останется внутри. «Проставиться» за пас? Он сказал, что ведeт 1:0 по голевым, будем дальше считать. Думаю, до конца сезона выявим победителя. Не только друг другу будем отдавать голевые. В следующий раз, надеюсь, я тоже его отблагодарю.

«Акрон» идет в РПЛ 11-м.

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