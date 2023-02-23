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    «Химки» арендовали Хубулова у «Крыльев». Это 12-й зимний новичок клуба

    «Химки» объявили о переходе полузащитника «Крыльев Советов» Владимира Хубулова.

    Это аренда до конца сезона-2022/23.

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    Подмосковный клуб подписал 12-го новичка во время зимнего трансферного окна.

    • Летом «Крылья» выкупили Хубулова у «Алании» за 430 тысяч евро.
    • Хавбек сделал 1 ассист в 17 матчах этого сезона.

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    Источник: сайт «Химок»

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    23.02.2023 07:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +830

      АКМ-74У 23 февраля, 13:41

      На мой взгляд, Хубулов перспективный футболист, которому нужно много практики, а в Крыльях такой возможности для него сейчас нет.

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