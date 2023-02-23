«Химки» арендовали Хубулова у «Крыльев». Это 12-й зимний новичок клуба

На мой взгляд, Хубулов перспективный футболист, которому нужно много практики, а в Крыльях такой возможности для него сейчас нет.
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Крыльев Советов» Владимира Хубулова.
Это аренда до конца сезона-2022/23.
Подмосковный клуб подписал 12-го новичка во время зимнего трансферного окна.
- Летом «Крылья» выкупили Хубулова у «Алании» за 430 тысяч евро.
- Хавбек сделал 1 ассист в 17 матчах этого сезона.
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