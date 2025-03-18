Нападающий «Акрона» напомнил об обещании Дзюбы в связи с рекордом

Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов высказался о рекордах другого форварда команды Артема Дзюбы.

– Ждешь ли от Артема Дзюбы приглашения в ресторан?

– Да, он вроде нам обещал. Но сейчас его в сборную вызвали, так что это сошло на нет.

Может, по приезде закинем этот вопрос. А если еще рекорд в сборной обновит, то это уже второй ресторан.

Я надеюсь, он побьет. Все в его руках. Он каждый матч доказывает, что он лучший бомбардир.