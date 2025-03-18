Нападающий «Акрона» напомнил об обещании Дзюбы в связи с рекордом

Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов высказался о рекордах другого форварда команды Артема Дзюбы.
– Ждешь ли от Артема Дзюбы приглашения в ресторан?
– Да, он вроде нам обещал. Но сейчас его в сборную вызвали, так что это сошло на нет.
Может, по приезде закинем этот вопрос. А если еще рекорд в сборной обновит, то это уже второй ресторан.
Я надеюсь, он побьет. Все в его руках. Он каждый матч доказывает, что он лучший бомбардир.
- 36-летний Дзюба ранее стал рекордсменом по количеству голов среди российских игроков. Сейчас на его счету их 235.
- Форвард был приглашен на товарищеские матчи в сборную России. Сейчас Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за национальную команду – у них по 30 мячей.
Источник: «Чемпионат»