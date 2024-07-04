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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Эрзурумспор
Джирано Керк
Новости
€ 3 млн
Джирано Керк - новости
Эрзурумспор
2 декабря 1995 (30), Амстердам
#9 | Нападающий
175 см
Нидерланды
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Новости
Трансферы
«Локомотив» объявил о бесплатном уходе легионера, купленного за 7 миллионов
2024.07.04 21:21
3
«Локомотив» ищет новые команды для 11 игроков
2024.05.20 18:43
2
Керк приостановил контракт с «Локо»
2023.06.21 19:43
2
Из «Локомотива» могут уйти 11 игроков летом: Миранчук, Изидор, Педриньо и другие
2023.06.04 19:54
6
Галактионов назвал трех футболистов, которые хотят уйти из «Локомотива»
2023.05.17 14:56
1
Агент опроверг информацию «Антверпена» о приостановке контракта Керка с «Локомотивом»
2023.01.28 19:28
Фото
«Антверпен» объявил о трансфере Керка. Контракт с «Локо» приостановлен
2023.01.28 17:32
Керк не стал приостанавливать контракт с «Локо» из уважения к клубу. «Антверпен» заплатит за аренду игрока
2023.01.22 17:47
1
Семин высказался об уходе Керка из «Локомотива»
2023.01.21 13:46
Стало известно, кому «Локомотив» отдаст Керка в аренду
2023.01.21 12:43
1
Названа причина ухода Керка из «Локомотива»
2023.01.21 12:00
2
Керк приостановил контракт с «Локомотивом»
2023.01.21 11:28
4
В «Локомотиве» прокомментировали будущее Изидора и Керка. Сообщалось, что они хотят уйти
2023.01.13 08:59
1
Изидор и Керк хотят покинуть «Локомотив»
2023.01.08 16:52
4
Магкеев: «Керк на тренировке снял шорты и показал голый зад. Все чуть не умерли от смеха!»
2022.11.04 11:41
7
Керк: «Конечно, «Локомотив» не вылетит»
2022.10.22 22:36
1
Керк отреагировал на уход Цорна из «Локомотива»
2022.10.19 16:17
Агент Керка: «Результаты «Локомотива» очень плохи»
2022.10.08 23:42
5
Керк одним словом описал поражение «Локомотива» от «Спартака»
2022.09.18 21:49
6
Керк рассказал, кем хотел бы стать, если бы не занимался футболом
2022.08.29 18:12
Керк рассказал, предлагал ли ему Игнатьев выпить пива
2022.08.28 20:47
3
Керк не уверен, что «Локомотив» выиграет РПЛ в этом сезоне
2022.08.24 00:50
1
Керк готов закрыться на базе до конца сезона: «Я хочу побеждать»
2022.08.22 14:21
2
Керк: «Локомотив» может стать чемпионом. Почему нет?»
2022.07.25 01:43
2
Видео
Керк возмущен судейством Сухого: «Дал финальный свисток, когда пошла контратака!»
2022.07.25 00:50
10
«Я пришел в «Локо» не сидеть на скамейке». Игнатьев – о конкуренции с Керком, Камано и Изидором
2022.07.22 09:59
2
Керк сравнил чемпионаты России и Нидерландов
2022.07.19 18:48
2
«Я хочу быть здесь». Форвард «Локомотива» Керк не собирается уезжать из России
2022.07.03 20:10
Керк: «Локомотив» будет бороться за чемпионство в новом сезоне»
2022.06.18 17:12
8
Керк: «Ошибки Гилерме? Следует спросить у него»
2022.05.14 20:44
1
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12:41
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Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
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