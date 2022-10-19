Керк отреагировал на уход Цорна из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк высказался о ситуации в клубе после победы над «Химками» (1:0) в Кубке России.

«Мы рады, что победили. Мы забили «Химкам» один гол, а не пять, как в прошлый раз, но набрали все те же три очка. Это самое главное.

Новый тренер и руководство? Ты прав, я бы назвал этот период новой эрой для «Локо». Нехорошо, что мы занимаем такое место в таблице. Мы хотим исправить ситуацию.

Уход Цорна? Это решение клуба. Лично для меня ничего не поменялось», – сказал Керк.