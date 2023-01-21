Названа причина ухода Керка из «Локомотива»

Стало известно, почему нападающий «Локомотива» Джирано Керк решил сменить команду.

Сегодня московский клуб объявил о приостановке контракта с 27-летним вингером.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что Керк ушел, чтобы получать больше игровой практики, а его место в составе займет Сергей Пиняев.

Сейчас футболист ведет переговоры об аренде с клубами из Турции и Бельгии.

Керк выступает за «Локо» с 2021 года.

Его купили у «Утрехта» за 7 миллионов евро.

Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.

Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.

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