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    Названа причина ухода Керка из «Локомотива»

    Стало известно, почему нападающий «Локомотива» Джирано Керк решил сменить команду.

    Сегодня московский клуб объявил о приостановке контракта с 27-летним вингером.

    Инсайдер Иван Карпов утверждает, что Керк ушел, чтобы получать больше игровой практики, а его место в составе займет Сергей Пиняев.

    Сейчас футболист ведет переговоры об аренде с клубами из Турции и Бельгии.

    • Керк выступает за «Локо» с 2021 года.
    • Его купили у «Утрехта» за 7 миллионов евро.
    • Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.
    • Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии1
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      Hoahin 36 минут назад

      Еще один провальный трансфер Локомотива

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