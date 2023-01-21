Названа причина ухода Керка из «Локомотива»

Стало известно, почему нападающий «Локомотива» Джирано Керк решил сменить команду.
Сегодня московский клуб объявил о приостановке контракта с 27-летним вингером.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что Керк ушел, чтобы получать больше игровой практики, а его место в составе займет Сергей Пиняев.
Сейчас футболист ведет переговоры об аренде с клубами из Турции и Бельгии.
- Керк выступает за «Локо» с 2021 года.
- Его купили у «Утрехта» за 7 миллионов евро.
- Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.
- Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова