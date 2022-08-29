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    Керк рассказал, кем хотел бы стать, если бы не занимался футболом

    Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал, чем занимался бы, если бы не стал футболистом.

    – Давай немного поговорим о твоeм прошлом. Когда ты был ещe совсем ребeнком, о чeм ты мечтал? Может, даже когда ещe не знал наверняка, что будешь футболистом?

    – Я всегда мечтал быть футболистом, на самом деле. Но если бы не футбол… Пожарный. Я был бы пожарным.

    – Ого! Почему?

    – Не знаю, почему. Мне просто казалось, что это круто.

    – Среди твоих знакомых были пожарные?

    – Нет, нет. Я понимаю, что это немного сумасшедшая мечта, но было так.

    • Керк забил 2 гола и отдал 1 ассист с 7 матчах этого сезона РПЛ.
    • «Локомотив» идет на 8-м месте в РПЛ.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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