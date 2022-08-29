Керк рассказал, кем хотел бы стать, если бы не занимался футболом

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк рассказал, чем занимался бы, если бы не стал футболистом.
– Давай немного поговорим о твоeм прошлом. Когда ты был ещe совсем ребeнком, о чeм ты мечтал? Может, даже когда ещe не знал наверняка, что будешь футболистом?
– Я всегда мечтал быть футболистом, на самом деле. Но если бы не футбол… Пожарный. Я был бы пожарным.
– Ого! Почему?
– Не знаю, почему. Мне просто казалось, что это круто.
– Среди твоих знакомых были пожарные?
– Нет, нет. Я понимаю, что это немного сумасшедшая мечта, но было так.
- Керк забил 2 гола и отдал 1 ассист с 7 матчах этого сезона РПЛ.
- «Локомотив» идет на 8-м месте в РПЛ.
Источник: сайт «Локомотива»