Семин высказался об уходе Керка из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход из клуба нападающего Джирано Керка.

Сообщалось, что 27-летний вингер переходит в бельгийский «Антверпен».

«Естественно, они пользуются этим пунктом о приостановке контракта. Что еще. Замен ему много. Очень большая группа игроков, которая может его заменить.

Об этом пункте все давно знали. Если у них будут предложения, они будут уходить. Это касается всех иностранцев, не только тех, кто играет в «Локомотиве», – сказал Семин.

Керк выступает за «Локо» с 2021 года.

Его купили у «Утрехта» за 7 миллионов евро.

Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.

Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.

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