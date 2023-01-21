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    Семин высказался об уходе Керка из «Локомотива»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход из клуба нападающего Джирано Керка.

    Сообщалось, что 27-летний вингер переходит в бельгийский «Антверпен».

    «Естественно, они пользуются этим пунктом о приостановке контракта. Что еще. Замен ему много. Очень большая группа игроков, которая может его заменить.

    Об этом пункте все давно знали. Если у них будут предложения, они будут уходить. Это касается всех иностранцев, не только тех, кто играет в «Локомотиве», – сказал Семин.

    • Керк выступает за «Локо» с 2021 года.
    • Его купили у «Утрехта» за 7 миллионов евро.
    • Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.
    • Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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