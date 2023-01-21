Стало известно, кому «Локомотив» отдаст Керка в аренду

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, где продолжит карьеру нападающий Джирано Керк.
«Клуб получил очень хорошее с финансовой точки зрения предложение по аренде футболиста.
Игрок, видя в команде большую конкуренцию по своей позиции, сам изъявил желание сменить клуб, чтобы получать достаточную игровую практику.
Поэтому по согласию всех сторон мы решили отдать его в аренду в бельгийский «Антверпен».
Летом, согласно действующему контракту, мы ждем его возвращение в «Локомотив», – сказал Ульянов.
- Керк выступает за «Локо» с 2021 года.
- Его купили у «Утрехта» за 7 миллионов евро.
- Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.
- Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.
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Источник: «Матч ТВ»