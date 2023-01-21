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    Стало известно, кому «Локомотив» отдаст Керка в аренду

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, где продолжит карьеру нападающий Джирано Керк.

    «Клуб получил очень хорошее с финансовой точки зрения предложение по аренде футболиста.

    Игрок, видя в команде большую конкуренцию по своей позиции, сам изъявил желание сменить клуб, чтобы получать достаточную игровую практику.

    Поэтому по согласию всех сторон мы решили отдать его в аренду в бельгийский «Антверпен».

    Летом, согласно действующему контракту, мы ждем его возвращение в «Локомотив», – сказал Ульянов.

    • Керк выступает за «Локо» с 2021 года.
    • Его купили у «Утрехта» за 7 миллионов евро.
    • Голландец забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 51 матче.
    • Контракт игрока с клубом действует до июня 2025-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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