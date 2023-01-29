Джирано Керк - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Джирано
|Фамилия
|Керк
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Джирано
|Фамилия
|Керк
|Команда
|Антверпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 43'
|Антверпен
|2:0
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|1' - 79'
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|61'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Антверпен
|2:0
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|1' - 65'
|Генк
|0:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|58'
|05.02.2023
|46' - 90'
|Антверпен
|0:0
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Антверпен
|6
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -43'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|26.02.2023
|1' -79'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|61'
|18.02.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|12.02.2023
|1' -65'
|Генк (Генк)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|58'
|05.02.2023
|46' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Брюгге (Брюгге)
|29.01.2023
|1' -66'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:0
|Антверпен (Антверпен)