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Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Эрзурумспор
Джирано Керк
Статистика
€ 3 млн
Джирано Керк - статистика
Эрзурумспор
2 декабря 1995 (30), Амстердам
#9 | Нападающий
175 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Эрзурумспор
1 : 0
20.09.2026
Самсунспор
66' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
Был в запасе
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Россия. Премьер-лига 2021/2022
Лига Европы 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эрзурумспор
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Эрзурумспор
1 : 0
20.09.2026
Самсунспор
66' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Эрзурумспор
1 : 0
05.09.2026
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Эрзурумспор
0 : 4
21.08.2026
Галатасарай
1' - 55'
Турция. Суперлига, 1 тур
Амед
3 : 0
16.08.2026
Эрзурумспор
64' - 90'
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