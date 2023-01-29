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    Джирано Керк - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Джирано
    Фамилия Керк
    Команда Антверпен
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 43' Антверпен 2:0 Мехелен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 1' - 79' Оуд-Хеверли 1:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    61'
    18.02.2023 1' - 90' Антверпен 2:0 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    12.02.2023 1' - 65' Генк 0:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    58'
    05.02.2023 46' - 90' Антверпен 0:0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
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