Керк: «Локомотив» может стать чемпионом. Почему нет?»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк считает, что столичный клуб может стать чемпионом России в этом сезоне.

«Чемпионство «Локомотива»? Всe возможно. Почему нет?» – сказал Керк.

«Локомотив» набрал 2 очка в 2-х стартовых турах РПЛ.

В 3-м туре москвичи сыграют с «Зенитом» на выезде.

Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов