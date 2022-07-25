Керк: «Локомотив» может стать чемпионом. Почему нет?»

Только не с тобой в составе. Ты и Мампаси 100% трансферный провал.
Когда увидел состав на матч с Ростовом, понял что игра будет 10 на 11, а после удаления Бека, стало вообще 9 на 11.
ТЫ БЕСПОЛЕЗЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть же возможность приостановить контракт, прошу - воспользуйся...
Нападающий «Локомотива» Джирано Керк считает, что столичный клуб может стать чемпионом России в этом сезоне.
«Чемпионство «Локомотива»? Всe возможно. Почему нет?» – сказал Керк.
- «Локомотив» набрал 2 очка в 2-х стартовых турах РПЛ.
- В 3-м туре москвичи сыграют с «Зенитом» на выезде.
Безумный тур РПЛ: 28 забитых мячей, всего одна ничья и рекорд по числу разгромов