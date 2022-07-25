Керк: «Локомотив» может стать чемпионом. Почему нет?»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 01:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4533

      PAREVG. 1 час назад

      Только не с тобой в составе. Ты и Мампаси 100% трансферный провал.
      Когда увидел состав на матч с Ростовом, понял что игра будет 10 на 11, а после удаления Бека, стало вообще 9 на 11.
      ТЫ БЕСПОЛЕЗЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Есть же возможность приостановить контракт, прошу - воспользуйся...

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